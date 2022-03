MSI Creator Awards 2022: Die Preise und die Jury

Montag, 21. Mär. 2022 19:54 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

MSI veranstaltet auch in diesem Jahr die Creator Awards 2022, welche unter dem Motto "Erstelle deine Utopie" stattfinden.

MSI veranstaltet in diesem Monat die Creator Awards 2022 und verleiht kreativen Teilnehmern in den drei Kategorien "Grafikdesign", "3D Creation" und "Film" verschiedene Preise.

Zu Gewinnen gibt es bei den MSI Creator Awards 2022 verschiedene Hardware-Preise im Wert von 35.000 US-Dollar. Der Hersteller schöpft bei den Preisen aus den Vollen und bietet Grafikkarten, Monitore und komplette Desktop-PCs als Preise an.

Gekürt werden in der Sparte "Grafikdesign" das beste Grafikdesign, Konzept und die beste Grafik. Die Kategorie "3D Creation" wird unterteilt in die beste 3D-Animation, Performance und 3D Effekte. Die Kategorie "Film" teilt sich in den besten Kurzfilm, visuelle Effekte und beste Bearbeitung. Zudem spendiert MSI zwei Sonderpreise, welche als Publikumsprämie und MSI-Sonderpreis noch zusätzlich ernannte werden.

Das Thema der Creator Awards 2022 ist in diesem Jahr das Metaverse, dabei sollen die kreativen Köpfe alle Ideen veröffentlichen, wie das Metaverse als Aktivität, Reise, ein Spiel oder das soziale Leben erweitern und bereichern kann.

Vom 15. Juni bis zum 30. Juni läuft zu den Sonderpreisen eine Online-Abstimmung, wo jeder Interessierte teilnehmen kann. Unter den Teilnehmern an der Abstimmung verlost MSI ebenfalls noch ein VIGOR GK30 COMBO Gaming-Tastatur- und Maus-Set.

Die übrigen Preise werden in einer Online-Session von einer ausgewählten Jury ernannt. Unter den Juroren sind zahlreiche bekannte Gesichter der Creator-Branche zubinden wie etwa Hollywood-Fotografen oder ehemalige Mitarbeiter von Disney.