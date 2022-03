Intel XeSS: Neue Details der Upscaling-Technologie für Arc-Alchemist-GPUs

Donnerstag, 24. Mär. 2022 18:10 - [ar]

Die kommenden Grafikkarten von Intel werden auf der neuen Arc-Alchemist-Architektur basieren und erweitern das Portfolio des Herstellers erstmals um dedizierte GPUs mit Gaming-Ambitionen.

Die Grafikkarten derArc-Alechemist-Serie sollen direkt zum Start über eine leistungsfähige Funktion zur Grafik- oder Leistungsverbesserung verfügen. Die Intel XeSS genannte Technologie setzt dabei auf maschinelles Lernen und soll so etwa höhere Bildschirmauflösungen rendern können für ein noch schärferes Bild. Intel plant allerdings, die XeSS-Technologie nicht nur exklusiv den eigenen Grafikkarten zur Verfügung zustellen, sondern, ähnlich wie der Konkurrent AMD, die Bildverbesserungen auf allen Grafikkarten zu erlauben.

Herstellerübergreifend sollen alle Grafikkarten mit Unterstützung von DirectX 12 Shader Model 6.4+ und DP4a theoretisch in der Lage sein, die Bildverbesserungen von XeSS zu nutzen. Wie gut die Performance bei der Nutzung von XeSS aussehen wird, kann aktuell noch nicht prognostiziert werden, Intel stellt aber in Aussicht, dass die Technologie am besten mit den eigenen Grafikkarten der Arc-Alchemist-Serie funktionierend wird. Die Grafikkarten der Arc-Alchemist-Serie besitzt speziell für die schnelle Berechnung der XeSS-Technologie sogenannte Xe-Kerne, welche in der Xe Matrix Extensions (Intel XMX) der GPUs enthalten sind.

Intel arbeitet bereits daran, die häufigsten Fehler in der Verbindung mit der Hochskalierung zu beheben und damit gegen Ghosting und Blurring vorzugehen. Inwieweit sich die XeSS-Technologie gegen die Konkurrenz in Form von FSR 2.0 von AMD oder DLSS 2.3 von Nvidia durchsetzen kann, bleibt abzuwarten.