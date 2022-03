Intel Arc A370M: Erste Benchmarks in Ashes of the Singularity

Freitag, 25. Mär. 2022 14:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Ein erster Benchmark der Intel Arc A370M deutet darauf hin, dass Intels Mobil-Grafikkarten genug Gaming-Leistung für die FullHD-Auflösung bieten werden.

Erwartet wird die offizielle Vorstellung der neuen Intel-Arc-Grafikkarten sowohl für den Desktop als auch für Notebooks am 30. April 2022. Mit der Arc-Alchemist-Architektur wagt sich Intel erstmals an dedizierte Grafikkarten, welche auch unabhängig von dem Prozessor angeboten werden sollen. Die Intel Arc A370M wurde nun erstmals in einem Benchmark mit einem leistungsstarken Notebook getestet.

Das Notebook basiert auf dem Intel Core i7-12700H mit 20 Kernen und wurde mit 32 Gigabyte RAM als Arbeitsspeicher konfiguriert. Die verbaute Intel Arc A370M konnte in dem Benchmark von 'Ashes of the Singularity' in der Einstellung 'Min_1080p'als Preset eine durchschnittliche Framerate von 38,3 erreichen. Damit positioniert sich die Grafikkarte las Mittelklasse-Modell und kann sich mit der Mobil-Variante der Nvidia GTX 1060 oder der älteren Nvidia GeForce GTX 750 Ti als Desktop-Variante vergleichen. Der Benchmark von 'Ashes of the Singularity' wird allerdings stark von der verbauten CPU beeinflusst, weshalb die Leistung der älteren Systeme mit anderen CPUs nur bedingt als Vergleich herangezogen werden können.

Mit rund 128 EUs fällt die Leistung der Intel Arc A370M nur etwas stärker aus als die in den CPUs integrierte Xe-Grafikeinheiten, welche mit bis zu 96 EUs ausgestattet werden sollen. Mehr Details und weitere Benchmarks der Grafikkarten der Arc-Alchemist-Generation dürften in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Die Informationen sind wie Vorabveröffentlichungen wie immer mit Vorsicht zu genießen.