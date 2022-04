Couchmaster Cycon2: nerdytec prÃ¤sentiert Sonic The Hedgehog 2 Edition

Freitag, 01. Apr. 2022 12:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Passend zu dem neuesten Film von Sonic hat nerdytec eine spezielle Variante des Couchmaster Cycon2 in der 'Sonic The Hedgehog 2'-Edition veröffentlicht.

Die limitierte Edition des Couchmaster ist in einem passenden Design gestaltet und zeigt auf mehreren, großflächigen Prints 'Sonic The Hedgehog 2' von Paramount Pictures. An dem eigentlichen Couchmaster Cycon2 hat der Hersteller keine Veränderungen vorgenommen.

Der Couchmaster Cycon2 ist bekannt als bequeme Kissenauflage zum Gaming auf der Couch mit Tastatur und Maus. Zu dem Couchmaster Cycon2 gehören sechs USB-3.0-Anschlüsse für alle Geräte, welche direkt auf der Couch angeschlossen werden sollen. Ein Port ist mit einer Schnelladefunktion für Smartphones ausgestattet und über das Kabelmanagementsystem des Cycon2 können alle Kabel einfach in dem Kissen verstaut werden und sind jederzeit über zwei Klappen erreichbar. Darüber hinaus bietet der Anschluss über das beiliegende Netzteil ausreichend Strom für die angeschlossenen Geräte.

Das Kissen dient dabei direkt als Auflage für das Lapboard und soll eine ergonomische und ermüdungsfreie Sitzhaltung bieten. Der Bezug besteht aus veganem Kunstleder und zusätzlich bietet der Couchmaster Cycon2 zwei Taschen für weiteren Stauraum.

Angeboten wird das neue Couchmaster Cycon2 in der 'Sonic The Hedgehog 2'-Edition bei Amazon oder direkt im nerdytec-Shop für die unverbindliche Preisempfehlung von 199 Euro. Die ersten 100 Kunden erhalten die Blu-ray von Sonic 1 als kostenlose Zugabe. Der Couchmaster Cycon2 in der 'Sonic The Hedgehog 2'-Edition ist zudem auf 200 Stück limitiert.