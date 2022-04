Intel ACM-G12: Angeblich weitere Arc-Alchemist-GPU aufgetaucht

Intel hat bei der Vorstellung der neuen Arc-Alchemist-GPUs vorerst nur die ACM-G10 als leistungsstarkes Modell sowie die ACM-G11 als Einsteiger-Modell vorgestellt.

Mit der Intel ACM-G12-GPU könnte der Chiphersteller noch eine weitere GPU auf den Markt bringen, welche sich leistungstechnisch genau zwischen die beiden Modelle einordnet. Angeblich wird die ACM-G12 als Mittelklasse-Variante mit 16 Xe-Kernen und 2.048 FP32-Einheiten aufwarten können. Der Grafikchips soll bislang unter der Bezeichnung DG2-256 entwickelt worden sein. Erstmals erwähnt wurde der Grafikchip bereits Mitte März in einem Patch des Intel Graphics Compilers für OpenCL untern dem UbuntuOS.

Die ACM-G12 könnte als reine Desktop-GPU auf den Markt kommen und dabei nicht in Notebooks zu finden sein. Denkbar ist der Einsatz in Workstations oder als Ergänzung des Marktes zu einem späteren Zeitpunkt im dritten Quartal 2022. Der Speicher des Grafikchips dürfte mit 128 oder 192 Bit an das System angebunden werden. Der Grafikchip könnte damit in den Grafikkarten der A500-Serie der Desktop-GPUs verwendet werden.

Da Intel erst kürzlich mit der öffentlichen Softwareentwicklung für den SOC3, der Codename der ACG-G12, begonnen hat, dürfte das Release noch etwas auf sich warten. Die bislang von Intel vorgestellte Grafikeinheit mit 256 Ausführungseinheiten wird auf Basis des SOC1 oder auch ACM-G10 basieren. Denkbar wäre sogar, dass Intel die eigentlichen Pläne für das SOC3 komplett eingestellt hat, da es wirtschaftlicher ist, die Ausschussware des SOC1 zu beschneiden als ein eigenes Die für eine dritte Grafikeinheit der Intel-Arc-Alchemist-Serie anzufertigen.