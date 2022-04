Corsair: Wasserkühler-Kits für einen individuellen Wasserkreislauf

Donnerstag, 07. Apr. 2022 11:45 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die neuen Wasserkühlungskits von Corsair bieten allen nötigen Komponenten, um die Kühlung des eigenen PCs über einen Wasserkreislauf zu realisieren.

Das große Wasserkühlungskit iCUE XH303i RGB PRO besteht aus dem CPU-Wasserkühler XC7 RGB PRO, der Pumpe und gleichzeitigem Ausgleichsbehälter XD3 RGB sowie dem CR5 360 x 30mm Radiator. Als Lüfter sind in dem Paket noch drei SP120 RGB Lite enthalten. Da es sich um ein Komplett-Kit handelt, finden Käufer auch noch entsprechendes Schneidwerzeug für beiliegenden die XT-Hardline Schläuche sowie ein Liter Performance Coolant XL8 als Kühlflüssigkeit. Damit die RGB-Komponenten auch entsprechend einfach in Szene gesetzt werden können, sind alle RGB-Komponenten mit der iCUE-Software kompatibel und ein Controller befindet sich ebenfalls in dem Kit.

Das iCUE XH305i RGB Pro setzt auf die gleichen Komponenten bei dem CPU-Wasserkühler, Radiator, den Schläuchen und der Kühlflüssigkeit. Dafür befindet sich in dem Kit die XD5 RGB als Pumpe und Ausgleichsbehälter und drei QL-RGB-Lüfter liegen dem iCUE XH305i RGB Pro bei.

Angeboten werden die beiden Wasserkühlerkits ab sofort über die Webseite des Herstellers und verschiedenen Vertragspartnern. Der Preis des Corsair iCUE XH303i RGB PRO beläuft sich auf 519,90 Euro, während für das XH305i RGB PRO 619,90 Euro aufgerufen werden. Darüber hinaus sind die einzelnen Komponenten der Wasserkühlungskits von Corsair, wie der Hydro X Series XC7 RGB Pro auch einzeln erhältlich.