Sockel LGA 1700: CPU-Kühler von be quiet! künftig ab Werk kompatibel

Montag, 11. Apr. 2022

Der Hersteller be quiet! hat die Kompatibilität der eigenen CPU-Kühler überarbeitet und bietet viele Modelle nun ab Werk mit einem LGA-1700-Kit an.

Mit der Einführung der Alder-Lake-Prozessoren der zwölften Core-i-Generation hat Intel auch den überarbeiteten Sockel LGA 1700 vorgestellt, welcher mit neuen Lochbohrungen versehen ist.

Wie bei jedem Sockel-Wechsel sind die CPU-Kühlerhersteller angehalten ihre aktuellen und auch ehemaligen CPU-Kühler an die neue Plattform anzupassen und damit die Kompatibilität zu gewährleisten. Der Hersteller be quiet! bietet deshalb bereits seit einiger Zeit ein Upgrade-Kit für den Sockel LGA 1700 an. Künftig wird das Upgrade-Kit bereits standardmäßig bei den neuen Kühlern beiliegen, wodurch die CPU-Kühler bereits ab Werk mit dem neuen Sockel LGA 1700 von Intel kompatibel sein werden.

Der Hersteller be quiet! hat eine Liste der nun kompatiblen CPU-Kühler für den Sockel LGA 1700 herausgegeben. Darüber hinaus hat das Unternehmen angekündigt, dass die CPU-Kühler der Silent Loop 2 Baureihe im Sommer aktualisiert werden und mit einem entsprechenden Montage-Kit ausgeliefert werden. Für Anwender, welche ein älteres Modell ohne entsprechende Montage-Kit erwerben, bietet be quiet! weiterhin ein separates Upgrade-Kit an.

Der Pure Rock Slim 2 Kühler wird nach Angaben von be quiet! ebenfalls in den kommenden Wochen überarbeitet und soll künftig mit dem Sockel LGA 1700 kompatibel werden. Bedingt durch das verwendete Push-Pin-System wird die Anpassung allerdings etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, entsprechende Upgrade-Kits für bereits ausgelieferte Modelle des Pure Rock Slim 2 Kühlers wird der Hersteller dann ebenfalls anbieten können.

Liste der künftig ab Werk mit dem Sockel LGA 1700 kompatiblen be quiet! CPU-Kühler: