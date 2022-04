Conrad Electronic will fast alle Filialen schließen

Der bayrische Elektronikhändler Conrad will sich künftig mehr auf Geschäftskunden konzentrieren und plant zudem die Schließung aller Filialen.

Laut einem aktuellen Bericht von BR24, plant das Unternehmen Conrad aus Hirschau in der Oberpfalz, alle seine Filialen zu schließen und künftig vermehrt auf Business-Kunden zu setzen.

Durch den deutlich gestiegenen Online-Verkauf, möchte Conrad Electronic das Filialgeschäft weitgehend schließen. Das Unternehmen möchte sich neuaufstellen und plant zudem sich von dem klassischen Endkundengeschäft zu trennen, künftig sollen vor allem Firmenkunden gewonnen werden. Die Hauptfiliale neben dem Logistikzentrum des Unternehmens in Wernberg-Köblitz im Landkreis Schwandorf soll dabei erhalten werden. Die Filialen in Berlin, Bonn, Bremen, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Mannheim, München und Regensburg sollen dementsprechend geschlossen werden.

Die Mitarbeiter sollen zeitnah informiert werden, wann genau die Schließung der Filialen ansteht, hat das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben. Darüber hinaus ist unklar, wie viele Mitarbeiter von der Schließung der Filialen betroffen sein werden.

Conrad hat mit der Konzentration auf den B2B-Sektor auch gleich höhere Ziele angemeldet. Das Unternehmen versucht, zu Europas führender Beschaffungsplattform für technischen Bedarf von Firmen zu werden. Das klassische Filialgeschäft für Endkunden soll nicht weitergeführt werden, dafür dürften aber neue Filialen für Geschäftskunden entstehen. Denkbar ist, dass Conrad einige der aktuellen Filialen in B2B-Geschäftsräume umwandeln wird und damit auch Entlassungen verhindern kann. Mitarbeitern soll dabei die Möglichkeit eingeräumt werden, sich auf offene Stellen in der Unternehmensgruppe zu bewerben und so weiterhin für Conrad Electronic zu arbeiten.