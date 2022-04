TSMC mit ersten Erfolgen bei dem N3e-Prozess?

Die Arbeit an dem verbesserten N3e-Prozess bei TSMC soll besser laufen als bislang erwartet, weshalb die Massenproduktion der ersten Chips in dem neuen Prozess früher starten könnte.

Mit dem neuen N3e-Prozess will TSMC die Ära der verbesserten 3-nm-Fertigung für die Massenproduktion einläuten. Dank der ersten Erfolge bei dem Prozess wird eine erste Massenproduktion von N3e-Chip bereits im zweiten Quartal 2023 in Aussicht gestellt.

Die aktuellen Chips für den PC-Markt werden in dem 7-nm- oder 6-nm-Prozess produziert. Vereinzelt können einige Chips bereits in dem noch kleineren 5-nm-Prozess angeboten werden. Mit dem N3-Prozess will TSMC eine weiteren "Shrink" anbieten, welcher die Transistordichte auf drei Nanometer reduziert. Der erste N3-Prozess soll bereits in der zweiten Jahreshälfte für die Massenfertigung freigegeben werden. Die Arbeiten an dem verbesserten N3e-Prozess sollen allerdings bei TSMC deutlich schneller voranschreiten als bislang prognostiziert worden. Das Unternehmen soll laut der US-Investmentbank Morgan Stanley eine höhere Yield-Rate (Ausbeute an nutzbaren Chips) erreichen als es bei Risikoproduktionen zu dem eigentlich frühen Zeitpunkt üblich ist.

Die Massenproduktion der ersten 3-nm-Chips im N3e-Prozess von TSMC sollte eigentlich erst im dritten Quartal 2023 anlaufen, nach neuesten Informationen, könnte das Unternehmen auch bereits im zweiten Quartal 2023 mit der ersten Massenproduktion beginnen. Vor dem verbesserten N3e-Prozess werden allerdings noch die N3b-Fertigung sowie die erste N3-Fertigung bei TSMC erwartet. Die Yield-Rate von der N3b-Fertigung scheint allerdings weniger erfolgversprechend zu verlaufen, weshalb es keine Statusmeldung zu diesem Prozess aktuell gibt.