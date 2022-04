Gewinnspiel: RGB-Ostereiersuche 22 - Gewinne ein KFA2 GeForce RTX 3050 EX

Sonntag, 17. Apr. 2022 14:48 - [rj]

Macht euch also auf die Suche nach dem richitgen RGB-Osterei und dann winkt vielleicht eine Belohnung für euch. Wie geht das? Ganz einfach! Auf unserer Webseite findet ihr bunte Ostereier mit Hersteller-Logos in jeweils zwei Farben. Hinter jedem Ei befindet sich ein Link zu Webseiten auf TweakPC. Wenn ihr das richtige Ei findet, dann müsst ihr dieses einfach nur anklicken und schon kommt ihr zu einem Formular, bei dem ihr euch für das Gewinnspiel zum passenden Produkt eintragen könnt.

Von KFA2 hat der Osterhase eine GeForce RTX 3050 EX bekommen, die wir auch gerade bei uns im Test hatten. Also schnell auf die Suche nach dem passenden Ei begeben, denn wer weiß wie viele der Osterhase noch in seinem Korb hat.

Die neu gestaltete KFA2 GeForce RTX 3050 EX ist mit zwei der innovativen 92-mm-"WINGS"-Lüfter von KFA2 mit jeweils 11 Blättern ausgestattet, die die Ansaugung von kühler Luft gegen den massiven Kühlkörper maximieren und die Wärme effektiv und schnell von der Grafikkarte ableiten. Darüber hinaus verfügt sie über RGB-Beleuchtungseffekte auf den Lüftern, die mit einem physischen Schalter an der Grafikkarte selbst aktiviert und deaktiviert werden können.

Während die brandneue KFA2 GeForce RTX3050 EX auf Leistung abzielt, kann die bereits werkseitig übertaktete Grafikkarte durch die einzigartige 1-Klick-OC-Option der KFA2 innerhalb der Software Xtreme Tuner Plus sogar einen höheren Boost-Takt erreichen, um die maximale Geschwindigkeit von 1837 MHz zu erreichen

Mehr Informationen zur Grafikkarte gibt es auf der KFA2 Homepage

Noch eine kleine Hilfe!

Eier mit Gewinnchance erkennt man vor allem daran, dass sie nicht rot sind und der Osterhase verstecken sich ausschließlich auf Webseiten mit "passenden" Inhalten. Solltet ihr gar keine Ostereier sehen, dann liegt das eventuell daran, dass sich der Osterhase an Coockies verschluckt hat oder ihr einen Adblocker aktiviert habt. Benutzt also einfach einen anderen Browser oder löscht die TweakPC-Coockies im Browser.

Einsendeschluss ist der 30.4.2022 - Gewinner werden per E-Mail unter der angegebenen E-Mail-Adresse/Forenaccount benachrichtigt.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Mit der Registrierung zur Verlosung werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. Die Teilnahmebedingungen können jederzeit von uns ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. Ihre Registrierungsdaten unterliegen unseren Datenschutzregelungen. Wir behalten uns das Recht vor Teilnehmer ohne Angabe von Gründen auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die Versuchen die Verlosung in irgendeiner Weise zu manipulieren oder sich sonst einen nicht legalen Vorteil zu verschaffen. Wir behalten uns das Recht vor die Verlosung aus wichtigen Gründen vorzeitig zu beenden. Für Rechts- und/oder Sachmängel wird nicht gehaftet. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und erklären sich einverstanden, dass ihr Name/Forenname im Internet veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Auszahlung oder Übertragung an Dritte der Preise ist nicht möglich. Ebenso ist der Preis vom Umtausch ausgeschlossen. Es gilt der übliche Haftungsauschluss unsere Webseite. Als Gerichtsstand ist Oberhausen vereinbart.