Logitech Lift: Ergonomische Maus gegen Sehnenscheidenentzündung

Dienstag, 19. Apr. 2022

Die Peripheriegeräte der Ergo-Serie von Logitech sind alle für ein besonders ermüdungsfreies Arbeiten konzipiert und für Anwender entwickelt, die besonders viel Zeit am PC verbringen.

Das Design der Geräte der Ergo-Serie unterscheidet sich deshalb von den konventionellen Produkten. So wirkt auch die neue Logitech Lift auf den ersten Blick sehr befremdlich. Die Maus erinnert allerdings an die bereits erhältliche MX Vertical des Herstellers, welche etwas größer ausfällt. Die neue Logitech Lift versteht sich somit als kleinere Ausführung der MX Vertical.

Das vertikale Design soll eine natürliche Haltung bei der Bedienung der Maus fördern und der bei anderen Mäusen üblichen Drehung des Handgelenkes entgegenwirken. Insgesamt soll die Haltung der Maus eine natürliche Unterarm- und somit Körperhaltung sogar fördern. Darüber hinaus sind die Klickgeräusche der Maus besonders leise gewählt worden, damit diese in einem Büro die Konzentration nicht unnötig stören.

Die Logitech Lift kann mit der Flow-Technologie aufwarten, sodass sich über einen Empfänger gleich mehrere Geräte verbinden lassen. Die Logitech Lift verfügt über die Bluetooth Low Energy Funktechnologie und kann zudem über den Logitech Bolt USB-Empfänger betrieben werden. Die Tasten der Logitech Lift lassen sich über die dazugehörige Software frei konfigurieren und nach den Wünschen des Anwenders anpassen.

Angeboten wird die neue Logitech Lift sowohl als Rechts- als auch Linkshändervariante in den Farben Graphit, Off-White und Rosa zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 80 Euro. Die neuste Maus der Ergo-Serie soll noch in diesem Monat in den Handel kommen.