Netflix kÃ¼nftig mit werbefinanzierten Streams?

Netflix hat aktuell mit einem Kundenschwund zu kämpfen, was sich direkt auf den Aktienkurs ausgewirkt hat.

Erstmals seit 2011 verzeichnet der Video-Streaming-Anbieter Netflix weniger Kunden als im vorherigen Quartal. Die Zeit des Kundenwachstums bei Netflix scheint damit erstmal ein Ende zu nehmen.

Netflix musste in den letzten drei Monaten sich von rund 200.000 zahlenden Kunden verabschieden. Ebenfalls trifft der Rückzug aus Russland das Unternehmen hart, da es rund 700.000 zahlende Kunden durch die Geschäftsaufgabe in Russland verliert. Insgesamt stehen nun 221,84 Millionen Kunden zu Quartalsbeginn gegenüber 221,6 Millionen Kunden zum Quartalsabschluss. Dies bedeutet allerdings auch, dass Netflix in den drei Monaten rund 500.000 neue zahlende Kunden hinzugewinnen konnte.

Nichtsdestotrotz wird das Unternehmen an der Börse für den Verlust der Abonnenten stark bestraft und muss einen Kurseinbruch von fast 25 Prozent hinnehmen.

Netflix erwägt jedoch, das werbe gestützte Angebot zu erweitern. Denkbar sind sogar günstigere Abos mit zwischengeschalteten Werbeeinblendungen, um neue Kunden zu gewinnen. Bislang hat sich Vorstandschef Reed Hastings vehement gegen eine solche Monetarisierung ausgesprochen. Konkrete Pläne, wie das Unternehmen nun mit der neuen Situation umgehen wird, wurden noch nicht vorgelegt.

Der Video-Streaming-Anbieter hat auch weiterhin mit den Teil-Abonnenten zu kämpfen, welche ihre Passwörter unter Freunden und Verwandten teilen und damit die volle Gebühr für den Dienst umgehen. Netflix geht davon aus, dass mehr als 100 Millionen Haushalte den Streaming-Dienst weltweit nutzen, ohne den vollen Betrag für ein eigenes Abo zu zahlen. Aktuell testet Netflix eine Initiative gegen die Passwort-Weitergabe, welche allerdings noch mindestens ein Jahr weiterentwickelt werden soll, bevor diese weltweit umgesetzt wird.