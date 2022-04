Garmin stellt den Vivosmart 5 Fitnesstracker vor

Donnerstag, 21. Apr. 2022 07:12 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der neue Fitnesstracker Vivosmart 5 von Garmin besitzt ein 10,5 x 18,5 Millimeter großes OLED-Display mit einer Auflösung von 88 x 154 Bildpunkten.

Im Vergleich zu dem Vorgänger wurde das Display um 66 Prozent vergrößert, was sich auch positiv auf die Touch-Bedienung auswirken soll, da die Eingaben nun besser erkannt und die Informationen größer angezeigt werden.

Der Fitnesstracker ist wasserfest und kann auch zum Schwimmen verwendete werden. Zu den Features des Vivosmart 5 zählen ein Herz- und SpO2-Sensor. Das Band kann die Schlaf- und Atemfrequenz überwachen und gibt natürlich die Anzahl der zurückgelegten Schritte an. Die Software kann zudem errechnen, wie viele Kalorien am Tag schon verbrannt wurden. Darüber hinaus kann der Tracker mit einem Wasserkonsum-Tracker aufwarten und bietet die Möglichkeit, einfach das Band zu wechseln. Über die Notfallbenachrichtigung kann die Position in Echtzeit mit anderen geteilt werden.

Die Akkulaufzeit des Vivosmart 5 wird mit sieben Tagen angegeben. Auf einige Features wie etwa das Bezahlen per NFC via Garmin Pay muss allerdings verzichtet werden. Ebenfalls bietet der Tracker kein GPS-Modul, weshalb der Tracker sich nicht zum Joggen und dem Aufzeichnen der Strecken eignet.

Angeboten wird das Vivosmart 5 von Garmin ab sofort für 149,99 Euro bei verschiedenen Händlern inklusive Amazon.