HP Storage: HP S650 2,5-Zoll-SSD mit LDPC-Error-Correction

Mittwoch, 27. Apr. 2022 17:30 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die neue S650 SSD von HP soll als kostengünstiges Upgrade für bereits bestehende PC-Systeme und Laptops eine einfache Aufrüstung und Verbesserung darstellen.

Die SSD arbeitet mit neuesten 3D-NAND-Flash in Verbindung mit smartem SLC-Cache. Die SATA-SSD wird mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 560 MB/s und einer maximalen Schreibgeschwindigkeit von 500 MB/s angegeben. Bei den 4K-Random-Reade-IOPS (Input/Output Operation Per Second) erreicht die HP S650 rund 83.000 lesend und 77.000 schreibend, wobei der Stromverbrauch des Flashspeichers nie über 1,97 Watt steigen soll. Im Idle-Betrieb liegt der Verbrauch der SSD bei nur 0,21 Watt, was zu längeren Laufzeiten in mobilen Geräten führen kann. Mit der LDPC-Error-Correction (Low Density Parity Check) verfügt die SSD zudem über eine einfache Fehlerkorrektur-Methode mit linearen Blockcodes. Die LDPC-Fehlerkorrektur kommt beispielsweise auch bei dem WLAN-N-Standard nach IEEEE 802.11n zum Einsatz.

Die neu HP S650 ist im klassischen 2,5-Zoll-Format gehalten und wird mit einer dreijährigen Garantie sowie einer MTBF (Mean Time Before Failure) von 40 TBW (Terabytes Written) für das 120-GB-Modell angeboten. Das Modell mit 1,92 Terabyte-Speicherplatz wird mit bis zu 600 TBW beworben.

Für das 120-GB-Modell wird ein Preis von rund 24 Euro aufgerufen, die HP S650 mit 240 GB Speicherplatz schlägt mit 35 Euro zu Buche und das Modell mit 480 GB Speicherplatz kann für rund 57 Euro im Internet erworben werden. Die Variante mit 960 GB Speicherplatz kostet aktuell rund 100 Euro und die Version mit 1,92 Terabyte Speicherplatz kann für rund 200 Euro erworben werden.