AMD Radeon RX 6950XT: Schneller als die GeForce RTX 3090 Ti von Nvidia?

Der Grafikkarten- und Prozessorhersteller AMD wird wohl neue Modelle der Radeon RX 6000 Serie auflegen, welche mit einer überarbeiteten RDNA-2-Architektur versehen sind.

Den Kollegen von WCCFtech sind dabei erste Benchmarks der Radeon RX 6950 XT, welche die Radeon RX 6900XT als leistungsstärkste Grafikkarte von AMD ablösen soll, in die Hände gefallen. Das Besondere an den Benchmarks ist die Grafikleistung in dem Time-Spy-Benchmark von 3DMark. In dem synthetischen Test konnte sich die Radeon RX 6950 XT mit 22.209 Punkten vor alle Mitbewerber positionieren. Während die Radeon RX 6900 XT sich bislang mit 18.463 Punkten hinter die GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3090 und auch RTX 3080 Ti einordnen musste.

Getestet wurde die Grafikkarte mit einem Ryzen 7 5800X3D zusammen mit DDR4-3600-RAM als Arbeitsspeicher und dem vorab-veröffentlichten 22.10-220411n-Treiber für Windows 10. Die Benchmarkwerte der Grafikkarte könnten mit Anpassungen an die Treiber und kleineren Verbesserungen bis zum Release sogar noch weiter steigen. Bedingt durch die verschiedenen Testsysteme, sind die Benchmarks von WCCFTech allerdings nicht gut vergleichbar, worauf die Kollegen auch selbst hinweisen.

Mit der neuen Radeon RX 6950 XT könnte es AMD dementsprechend gelingen, die aktuell schnellste Grafikkarte anzubieten. Fraglich ist, wie lang AMD diesen Titel dann für sich beanspruchen kann. Nvidia soll mit der Entwicklung der GeForce RTX 4000 Serie ebenfalls bereits sehr weit sein und die Grafikkarten noch in diesem Jahr veröffentlichen. Einen konkreten Release-Termin für die verbesserten Grafikkarten der Radeon-RX-6000-Serie von AMD gibt es allerdings bislang auch noch nicht.