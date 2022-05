Sony PlayStation Plus: Vollständige Liste aller Spiele enthüllt

Künftig können Besitzer einer aktuellen PlayStation 5 aus drei verschiedenen Varianten der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wählen.

Während das Basis-Abonnement sich mit "Essential" nicht verändert, werden über die neu eingeführten Mitgliedschaften "Extra" und "Premium" der Zugriff eine ganze Reihe von Spielen für die PlayStation 5 und PlayStation 4 von Sony gewährt. Über einen ausführlichen Blog-Beitrag wurden nun alle Spiele der neuen Mitgliedschaften enthüllt.

Zu den Highlights gehören eine Reihe der Spiele aus den PlayStation Studios 'Horizon Zero Dawn' als PlayStation 4 Variante oder 'Ghost of Tsushima Director’s Cut'. Auch einige Nischenspiele wie etwa 'Everybody’s Golf' oder 'Shadow of the Colossus' sind in dem Katalog zu finden. Ebenfalls sind einige Spiele von Drittanbietern in dem Sony-Katalog zu finden, dazu gehört beispielsweise, 'Assassin’s Creed Valhalla' oder 'Red Dead Redemption 2'. Ebenfalls bietet Sony einige PlayStation-1-Klassiker wie 'Tekken 2' über den eigenen Abo-Service an. Die PlayStation-3-Titel werden als Stream-Titel angeboten und halten ebenfalls einige Videospiel-Schmankerl wie 'Ninja Gaiden Sigma 2' oder 'Heavy Rain' bereit.

Der Emulator für die PlayStation-2-Spiele scheint dabei noch nicht zur Verfügung zu stehen, weshalb die Auswahl sich auf die andere, älteren Sony-Konsolen beschränkt.