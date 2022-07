DAZN: Fußballspiele werden künftig in der FullHD-Auflösung gestreamt

Der Sport-Streamingdienst DAZN hat angekündigt, dass künftig einige Fußballspiele in der FullHD-Auflösung für seine Kunden gestreamt werden.

Ab der kommenden Saison sollen die Spiele der Champions-League und der Fußball-Bundesliga in der FullHD-Auflösung mit 1080p gestreamt werden. Die Erhöhung der Auflösung erfolgt dabei schrittweise, sodass wohl nicht alle Spiele direkt zum Start mit der erhöhten Auflösung angeboten werden. Einen konkreten Zeitplan, welche Spiele gezeigt werden und welche davon in der höheren Auflösung übertragen werden, liegt noch nicht vor.

Bislang werden die Fußballspiele bei DAZN nur in der 720p-Auflösung angeboten, der Konkurrent Sky hingegen, bietet einige Spiele bereits in der 4K-Auflösung an. DAZN wirbt zudem mit einer neuen Konferenzschaltung für die Champions League und verspricht eine einfache Auswahl des passenden Streams für die Spiele mit deutscher Beteiligung.

Der Streaming-Anbieter hat erst im Februar die Preise für die Nutzung deutlich angehoben. Neukunden zahlen nun 30 Euro monatlich, während Bestandskunden noch ältere Verträge mit einer monatlichen Gebühr von 15 Euro nutzen können. DAZN garantiert den Bestandskunden allerdings nur die reduzierten Preise bis zum 31. Juli 2022, wie sich die Preisstruktur danach für die aktuellen Bestandskunden gestalten wird, kann noch nicht beantwortet werden.

Begründet wurde die starke Preiserhöhung des Streaming-Dienstes durch das stark ausgebaute Angebot und die Anpassung an das Marktniveau. Erst im vergangenen Sommer hatte DAZN die Preise für die Nutzung des Sport-Streamingdienstes erhöht.