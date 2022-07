HBO Max: Warner will sich in Europa neu aufstellen

Der Streaming-Dienst "HBO Max" wird in Europa nicht weiter ausgerollt und könnte in Kürze auch wieder vom Markt verschwinden.

Mit "Discovery+" bietet Warner Bros. bereits einen Streaming-Dienst in Europa an, künftig sollte eigentlich das Angebot mit "HBO Max" noch erweitert werden. Anscheinend plant Warner Bros. allerdings die Zusammenlegung der eigenen Streaming-Dienste für den europäischen Markt.

Warner Bros. hat den geplanten Rollout von "HBO Max" in Frankreich bereits gestoppt. Das Unternehmen will wohl neben "Discovery+" nicht noch einen weiteren Streaming-Dienst in Europa anbieten. Bereits spekuliert wird die Zusammenlegung der Inhalte von "Discovery+" und "HBO Max" für den europäischen Markt. Ähnlich wie in Frankreich dürfte der Rollout auch in Deutschland für "HBO Max" zurückgezogen werden.

Laut CEO David Zaslav plant das Unternehmen die schnelle Steigerung von Abonnentenzahlen und will dies durch eine Zusammenlegung der Streamingdienste erreichen. In Deutschland wird "Discovery+" aktuell nur befristet für Sky-Abonnenten angeboten.

Der Zusammenschluss von WarnerMedia und Discovery hat bei dem Medienkonzern für viel Bewegung gesorgt. Da beide Marken teilweise gleiche Ansätze für die Monetarisierung ihrer Inhalte verfolgten, können einige Bereiche nun zusammengelegt und wohl auch Kosten eingespart werden. Wie genau dies umgesetzt wird, kann allerdings nicht beantwortet werden. Vor allem Interessenten in Europa müssen sich weiterhin gedulden, da viele Inhalte von HBO, Discovery und anderen Warner-Produktionen nicht in den bekannten Streaming-Diensten eingebettet sind und mitunter nur auf Disc-Version überhaupt erhältlich sind.

Der Pay-TV-Anbieter Sky bietet einige Inhalte der Firmen zwar als Stream an, dies oftmals aber nur in reduzierter Bildqualität.