Amazon Prime: Mitgliedschaft wird in Deutschland deutlich teurer

Amazon* hat die Preise für die eigene Mitgliedschaft "Amazon Prime" in Deutschland um fast 30 Prozent erhöht.

Nach Angaben von Amazon erfolgt die Erhöhung der Preise der Prime-Mitgliedschaft nach den aktuellen Teilnahmebedingungen. Als eigentlicher Grund für die Preiserhöhung wird von Amazon die allgemeine Inflation genannt, welche für eine Steigerung der Kosten des Prime-Services in Deutschland führten und nun durch eine Preissteigerung kompensiert werden muss.

Wer sich aktuell als Neukunde für eine Prime-Mitgliedschaft interessiert, kann noch bis einschließlich zum 14. September die bisherigen Preise von 69 Euro als Jahresabonnement oder 7,99 Euro für den Monatsbeitrag in Anspruch nehmen. Ab dem 15. September werden dann die Preise auf 8,99 Euro für den Monatsbeitrag beziehungsweise 89,90 Euro für den Jahresbeitrag fällig. Kunden haben die Möglichkeit, im eigenen Amazon-Konto den nächsten Stichtag für die Rechnungsstelle einzusehen.

Amazon weist darauf hin, dass Kunden die Möglichkeit haben, der Preissteigerung zu widersprechen, indem die Mitgliedschaft gekündigt wird. Der Prime-Zugang wird in diesem Fall noch bis zum Ende des aktuellen Zahlungszeitraums gewährt, danach wandelt sich der Zugang in einen Standard-Amazon-Account. Lehnt der Kunde die Preissteigerung nicht ab oder kündigt das Prime-Abonnement, geht Amazon von einer gewollten Fortführung der Prime-Mitgliedschaft zu den neuen Konditionen aus.

Amazon hat die Preise allerdings nicht nur in Deutschland erhöht, auch in anderen Ländern wurden die Preise für die Prime-Mitgliedschaft teilweise drastisch erhöht. In Großbritannien stieg der Preis der Mitgliedschaft von 79 zu 95 Pfund bei jährlicher Zahlung.