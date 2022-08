Antec Storm 120: Neuer PWM-Gehäuselüfter mit Daisy-Chain-Option

Mittwoch, 03. Aug. 2022 13:31 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die neuen Lüfter der Storm-Serie bestehen aus einem robusten Kunststoffrahmen und verfügen über Anti-Vibrations-Pads, welche die Vibrationsentwicklung auch bei hohen Geschwindigkeiten nicht an das Gehäuse übertragen sollen.

Die Lüfter selbst sind im Standard-Format mit einer Länge und Höhe von 120 Millimetern gehalten und besitzen eine Breite von 25 Millimetern. Das verwendete Kugellager mit "Fluid Dynamic" soll für ein insgesamt ruhiges Lüftergeräusch sorgen und dabei eine gute Kühlleistung bei einer langen Lebensdauer garantieren. Antec gibt eine Lebensdauer von bis zu 80.000 Stunden an, was einem Dauerbetrieb von über neuen Jahren entspricht. Die Rotorblätter sind dabei als Spiralstruktur angeordnet und sollen dadurch eine besonders effiziente Arbeitsweise bieten.

Der maximale Luftstrom der Lüfter liegt bei 66,56 CFM bei einer maximalen Drehzahl von 2.000 Umdrehungen pro Minute, der dabei erzeugte Luftdruck wird mit 2,7 mmH²0 angegeben. Die Lüfter der Storm-Serie arbeiten als PWM-Varianten mit einer variablen Drehzahl von 600 bis 2.000 Umdrehungen pro Minute, je nach Last des Systems oder Temperaturentwicklung können damit die Lüfter von einem kompatiblen Mainboard oder Lüfter-Controller passend angesteuert werden. Dank der Daisy-Chain-Option können dabei auch mehrere Lüfter in Reihe an nur einem Lüfteranschluss angeschlossen und angesteuert werden. Die Lüfterkabel sind zusätzlich gesleevt und mit einem gewebten Draht ummantelt.

Angeboten werden die neuen Antec Strom 120 Lüfter ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 14,80 Euro pro Stück.