Android 13: Überarbeiteter Schlafmodus mit Schwarzweiß-Ansicht

Im Rahmen eines Beta-Tests haben die Entwickler von Android bereits die "Digital Wellbeing"-App veröffentlicht, welche einen Vorgeschmack auf die neuen Funktionen von Android 13 bieten soll.

Die Kollegen von 9to5Google habe sich die Funktionen bereits genauer angeschaut. Der "Bedtime"-Modus wird bei dem neuen Betriebssystem für Smartphones komplett überarbeitet und künftig im "Material You"-Design etwas moderner aussehen. Die Einrichtung des Modus soll künftig zudem schneller erfolgen. Nutzer können dabei wahlweise den Modus zu bestimmten Uhrzeiten starten lassen, oder ihn aktivieren, wenn das Smartphone nach einer bestimmten Uhrzeit geladen wird. Der Modus kann zudem über einen speziellen Button einfach gestartet, beendet oder für 30 Minuten pausiert werden. Wenn der Wecker klingelt, wird der Modus automatisch beendet.

In dem "Bedtime"-Modus selbst werden alle Benachrichtigungen stumm geschaltet und das Hintergrundbild abgedunkelt. Darüber hinaus kann auch eine Schwarzweiß-Ansicht für die "Bedtime"-Modus gewählt werden, sodass die Menge an blauem Licht noch weiter reduziert wird. Ebenfalls sollen Bilder und Videos weniger ansprechend wirken und damit den Anwender dazu verleiten, das Smartphone einfach liegenzulassen. All diese Änderungen sollen dem Anwender das Einschlafen erleichtern.

Vorerst stehen die neuen Funktionen nur über die "Digital Wellbeing"-App der Tester zur Verfügung. Erst mit dem Rollout von Android 13 dürften die Funktionen dann auf allen kompatiblen Smartphones zur Verfügung stehen. Einige Smartphones mit alternativen Betriebssystemen, wie etwa Xiaomi-Modelle mit MIUI bieten einen ähnlichen Schlaf-Modus bereits seit längerem an.