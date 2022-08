Amazon Fire TV Cube: Neue Generation in Planung?

Angeblich arbeitet Amazon* an der dritten Generation des Fire TV als Cube-Modell.

Der aktuelle Fire TV Cube kam bereits 2019 in den Handel und gehört damit zu den älteren Geräten der Amazon-Hardware.

Laut einem unbestätigten Bericht arbeitet das Unternehmen aber bereits an einem Nachfolgemodell, welches auch in Kürze vorgestellt werden könnte. Die Kollegen von AFTVnews wollen im aktuellen Software-Update des Fire-TVs einen Hinweis auf die kommende Fire-TV-Cube-Generation entdeckt haben. Ein bislang noch nicht vorgestelltes Fire-TV-Gerät mit der Modellbezeichnung "AFTGAZL" soll in der Software erwähnt worden sein. Die erste Generation der Fire-TV- wird als AFTA und die zweite Generation als AFTR bezeichnet, sodass es bei der Modellbezeichnung sich um die dritte Generation handeln könnte. Darüber hinaus wird das Update des Fire-TV-Cube für insgesamt drei Geräte angeboten, obwohl Amazon nur zwei Generation des Cubes anbietet. Darüber hinaus soll der Codenamen des Gerätes "Gazelle" lauten, da eine entsprechende jpg-Datei mit dem Namen auf den Servern von Amazon gefunden wurden.

Über die Spezifikationen des Fire TV Cubes der dritten Generation lässt sich dementsprechend nur spekulieren. Erfreulich wäre wohl ein Update des Wi-Fi-Standards auf Wi-Fi 6 sowie ein schnellerer Prozessor und ein Upgrade der Grafikeinheit. Genauere Details werden wohl aber erst mit dem Release des neuen Fire-TV-Cubes direkt von Amazon folgen.

Der aktuelle Fire TV Cuve wird als 4K-Media-Streaming-Device mit Alexa-Unterstützung und als Hands-free-Variante für 119,99 Euro direkt über Amazon angeboten. Das Nachfolgemodell dürfte preislich leicht darüber angesiedelt werden.