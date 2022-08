Android 13: Erste Pixel-Smartphones bekommen neues Betriebssystem

Google hat die neueste Version des Android-Betriebssystems fertiggestellt und beginnt mit dem Rollout an die ersten Pixel-Geräte.

Das neueste Android-Update mit der Versionsnummer 13 wurde von Google offiziell fertiggestellt und bereits an die ersten Anwender mit Pixel-Smartphones verteilt.

Die ersten Beta-Tester konnte das Betriebssystem bereits seit Februar 2022 genauer in Augenschein nehmen. Mit der Fertigstellung wird Android 13 jetzt aber auch an alle Anwender verteilt, welche ein Pixel-Smartphone ihr Eigen nennen. Zu den größten Änderungen bei Android 13 gehört die Oberflächen-Aktualisierung mit dem Namen "Material You" sowie benutzerdefinierte Thematisierungen, welche auch von App-Entwicklern verwendet werden können.

Wie bei einer Aktualisierung des Betriebssystems üblich, wurde auch Verbesserungen bei den Sicherheitsfunktionen vorgenommen. Künftig ist es möglich einzelne Dateien mit Programmen zu teilen, sodass nicht mehr der komplette Zugriff auf alle Videodateien oder dem kompletten Speicher eingeräumt werden muss. Die Zwischenablage wird zudem nach einer bestimmten Zeit automatisch wieder gelöscht, um zu verhindern, dass wichtige Informationen von Dritten aus der Zwischenablage ausgelesen werden können. Darüber hinaus wurden die Benachrichtigungen der Apps angepasst, sodass Anwender nun erst um Erlaubnis gefragt werden, ob eine App auch Benachrichtigungen über den Hauptbildschirm schicken dürfen.

Mit Spital-Audio wird Android um die Möglichkeit des 360-Grad-Audio-Streams erweitert und auch Apps können über Spital ihre Audio-Optionen erweitern.

Das Update sollte allen Pixel-Anwendern in den kommenden Tagen automatisch angeboten werden, alternativ kann das Update auch manuell über die Update-Funktion angestoßen werden. Für Besitzer anderer Smartphones dauert die Einführung des neuen Betriebssystems wohl noch einige Monate. Viele Hersteller wie Samsung oder Xiaomi nehmen noch einige Anpassungen vor, sodass je nach Smartphone-Modell mit einem Update nicht mehr vor 2023 zu rechnen ist.