Razer DeathAdder V3 Pro: Neuauflage der beliebten Gaming-Maus

Die Mäuse der DeathAdder-Serie gehören bei Razer zu den beliebtesten Mäusen. Mit einigen zusätzlichen Features sowie einem reduzierten Gewicht, soll die neue DeathAdder V3 Pro an den Erfolg der Vorgänger anknüpfen.

Als kabellose Maus unterstützt die neue DeathAdder V3 Pro die HyperSpeed Wireless-Technologie von Razer sowie die HyperPolling-Technologie des Herstellers. Zusammen mit dem ergonomischen Design und dem geringen Gewicht soll sich die Maus auch als Begleiter für das Turnierumfeld eignen.

Erstmals wurde die DeathAdder 2006 von Razer auf den Markt gebracht und konnte sich über 15 Millionen Mal verkaufen. Die neue DeathAdder V3 Pro ist dabei ergonomisch an das Vorgängermodell angepasst, bietet aber bequeme Rillen und eine etwas schmalere Wölbung an der Seite für eine bessere Ergonomie. Insgesamt soll sich die Maus durch einen höheren Komfort, Taktilität und ein leichtes Handling durch ein Gewicht von nur 63 Gramm von der Konkurrenz abheben. Die DeathAdder V3 Pro ist mehr als 25 Prozent leicht als ihr Vorgänger und bietet zudem mit einer Akkulaufzeit eine Nutzungsdauer von bis zu 90 Stunden. Aufgeladen wird die DeathAdder V3 Pro von Razer mittels USB-Typ-C-Stecker und kann ebenso direkt mit dem dazugehörigen Speedflex-Kabel am PC betrieben werden.

Der verbaute Razer Focus Pro 30K Optical Sensor bietet eine Reihe von KI-Funktionen wie Smart Tracking, Motion Sync und Asymmetric Cut-off, um eine verbesserte Leistung zu bieten. Die verbauten optischen Schalter sind für bis zu 90 Millionen Klick ausgelegt.

Angeboten wird die neue Razer DeathAdder V3 Pro aber sofort bei Razer.com sowie autorisierten Händlern für eine unverbindliche Preisempfehlung von 159,99 Euro. Für den Razer HyperPolling-Wireless-Dongle werden noch einmal 34,99 Euro verlangt, während das Bundle für 177,50 Euro angeboten wird.