Intel NUC 12 Pro: Leistungsstarke Mini-PCs mit bis zu 12 Kernen

Die neuen Mini-PCs der NUC 12 Pro Serie wurden als Wall Street Canyon vorgestellt, auf ein groß angelegtes Event für die Vorstellung wurde allerdings verzichtet.

Lediglich über die Ark-Datenbank von Intel wurden die Partner über die neuen Modelle der NUC 12 Pro Serie informiert, welche künftig mit den neuen CPUs der Alder-Lake-P-Serie bestückt werden. Das leistungsstärkste Modell kann dabei auf bis zu 12 CPU-Kerne zurückgreifen und bietet zudem eine integrierte Xe-Grafikeinheit.

Die Abmessungen der Mini-PCs bleiben im Vergleich zum Vorgänger unverändert. Die Gehäuse messen eine Grundfläche von 117 mm x 112 xx und die K-Variante eine Höhe von 37 mm, während die H-Modelle mit 54 mm etwas höher ausfallen, damit noch ein 2,5-Zoll-Datenträger als zusätzliches Speichermedium verbaut werden kann.

Die neuen NUCs der 12 Pro Serie umfassen dabei eine große Auswahl an neuen Alder-Lake-CPUs der P-Serie. Das Topmodell der P-Serie in Form des Intel Core i7-1280P mit 14 Kernen wird allerdings nicht in den NUC-Modellen verbaut, leistungstechnisch stellt der Core i7-1260P mit zwölf Kernen die Speerspitze dar. Mit Unterstützung der vPro-Varianten können die Mini-PCs auch für Unternehmenskunden eine Alternative zu großen Desktop-PCs darstellen.

Die Prozessoren sind bei den NUC-Modellen von Intel fest verlötet, die übrige Ausstattung kann allerdings frei konfiguriert werden. Die neuen Modelle nehmen bis zu 64 Gigabyte SO-DIMM-Arbeitsspeicher in Form von DDR4-3200-Riegeln auf, mit dem DDR5-Standard können die Modelle noch nicht umgehen. Des Weiteren können die Modelle mit einem M.2-M-Key -Anschluss für eine SSD mit Anbindung über vier PCI-Express-4.0-Lanes aufwarten.