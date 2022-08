MSI Prestige 16: Neue 16:10-Notebooks mit Thunderbolt und Core i7

Montag, 22. Aug. 2022 16:04 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die neuen Laptops der Prestige-Serie setzen auf ein schlichtes Design in Silber-Gehäusen aus Aluminium und sind mit den Core-i7-Prozessoren der zwölften Generation von Intel ausgestattet.

Die beiden neusten Modelle der Prestige-Serie von MSI sind als Mobile-Varianten besonders dünn gehalten und kommen auf eine Breite von nur 16,9 Millimeter, darüber hinaus wurde das Gewicht der Notebooks gering gehalten, sodass die Modelle nur 1,9 Kilogramm auf die Waage bringen.

Der Prestige 16 kann mit einer diskreten Grafikkarte in Form der GeForce RTX 3050 Ti von Nvidia aufwarten und bietet ein QHD-Mini-LED-Display. Das leistungsstärkere Notebook kann zudem auf 32 Gigabyte LPDDR5-Arbeitsspeicher zurückgreifen. Bei dem Evo-Modell setzt MSI hingegen auf die integrierte Iris-Xe-Grafikkarte des Intel Core i7-1280P mit insgesamt 14 Kernen und 20 Threads und setzt auf ein FullHD-Display der IPS-Technologie.

Beide Modelle sind mit einer 1-TB-Nvme-SSD bestückt und bieten einen Fingerabdruckscanner, Killer-WLAN nach Wi-Fi-6E-Standard sowie Bluetooth 5.2 und zwei Thunderbolt-Anschlüsse. Zu den weiteren Features gehören eine FullHD-Webcam mit Noise Reduction Cam und Sperrschalter.

MSI setzt bei allen Modellen der Prestige-Serie auf ein extra großes Touch-Pad für eine gute Bedienbarkeit auch ohne externe Maus mit Touch-Gesten und Glas-Coating.

Ausgestellt werden die beiden Prestige-Notebooks von MSI auf der IFA in Berlin am 2.-6. September am Stand 102 in Halle 11.2. Angaben zur Preisgestaltung oder einen Veröffentlichungstermin für die Notebooks nannte MSI noch nicht.