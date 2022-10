be quiet! präsentiert Adapterkabel für den 12VHPWR-Anschluss

Freitag, 14. Okt. 2022 07:36 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die neuesten Grafikkarten der GeForce RTX-4000-Serie von Nvidia setzen ein Netzteil mit 12VHPWR-Anschluss voraus, be quiet! bietet ein passendes Adapterkabel für einige Netzteile an.

Eigentlich muss für die Nutzung einer der neuen RTX-Grafikkarten der 4000er-Serie von Nvidia ein neues Netzteil mit ATX-3.0-Kompatibilität und 12VHPWR-Anschluss verwendet werden.

Das des Adapterkabels für den 12VHPWR-Anschluss von be quiet!, können auch ältere Netzteile ohne ATX-3.0-Unterstützung für den Betrieb der Grafikkarten verwendet werden. Während bei den Grafikkarten selbst ebenfalls Adapter-Anschlüsse beiliegen, stellt das von be quiet! präsentierte Kabel eine Alternative zu den klobigen und kurzen Standardkabel dar. Dank des schwarzen Sleeve soll das Kabel sich optimal in das Erscheinungsbild der Standardkabel von be quiet! einordnen.

Für den Anschluss des Kabels wird ein 12+4-Pin-PCIe-Stromanschluss benötigt. Obwohl das 12VHPWR-Adapterkabel mit allen modularen Netzteilen von be quiet! funktioniert, empfiehlt der Hersteller die Nutzung nur an ATX-2.x-Netzteilen, welche über mindestens zwei PCI-Express-Stromanschlüsse verfügen. Darüber hinaus sollen die Leistungsempfehlungen des Grafikkartenherstellers bei der Wahl des Netzteils mit Adapter berücksichtigt werden. Eine allgemeine Empfehlung von Netzteilen für die Founders-Editionen der GeForce RTX 4090 und GeForce RTX 4080 hat be quiet! ebenfalls zusammengestellt.

Kompatibilitätstabelle RTX 40 Serie:

GPU Dark Power Pro 12 Dark Power 12 Straight Power 11 Pure Power 11 FM RTX 4090 Alle ≥ 850W ≥ 850W ≥ 850W ≥ 850W RTX 4080 Alle ≥ 750W ≥ 750W ≥ 750W ≥ 750W

Neue Netzteile mit dem ATX-3.0-Standard sowie nativen 12VHPWR-Anschlüssen sind bereits in Planung. Die Dark Power 13 Serie von be quiet! ist für Anfang 2023 geplant.

Das neue Adapterkabel für den 12VHPWR-Anschluss ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 19,90 Euro im Handel oder im Ersatzteilshop des Herstellers erhältlich.