Netflix stellt neues Abonnement mit Werbeeinblendungen vor

Der Streaming-Anbieter Netflix wird auch in Deutschland sein Angebot erweitert und ein Abo mit kurzen Werbeblöcken anbieten.

Zu einem reduzierten Monatspreis von 4,99 Euro startet am 3. November das neue Basis-Abo von Netflix mit Werbeeinblendungen. Konkret geht das neue Abo-Modell in zwölft Ländern an den Start: Austra­lien, Brasi­lien, Deutsch­land, Frank­reich, Italien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Spanien, dem Verei­nigten König­reich und den USA.

Die neue Abo-Variante soll das Angebot von Netflix erweitern, ohne die bisherigen Abonnements zu beeinflussen. Weiterhin werden die Basis, Standard und Premium-Version für 7,99 Euro, 12,99 Euro und 17,99 Euro jeweils pro Monat angeboten. Ein Wechsel in andere Abo-Varianten ist bei Netflix, da es keine klassische Mindestvertragslaufzeit gibt, auch monatlich möglich.

Die Videoqualität bei dem neuen Basis-Abo mit Werbung ist auf die 720p-Auflösung beschränkt, was dann auch für das neue Basis-Modell gilt. Bislang konnten im Basis-Abo von Netflix Streams nur in der 480p-Auflösung wiedergegeben werden.

Zum Start des neuen Angebots sollen nur kürzere Werbespots von einer Länge bis 30 Sekunden vor dem Start einer Serie oder eines Films gezeigt werden. Auch die Einblendung einer Werbung während der Wiedergabe ist aber möglich. Durchschnittlich sollen rund 4 bis 5 Minuten Werbung pro Stunde gezeigt werden.

Eine Download-Möglichkeit wie bei den bisherigen Abonnements ist allerdings nicht möglich, ebenfalls stehen aus Lizenzgründen eine begrenzte Anzahl von Filmen und Serien bei dem Basis-Angebot mit Werbung nicht zur Verfügung. Ermöglicht wird die neue Abo-Variante in Kooperation mit Microsoft, welcher als Technologiepartner bereits im Juli 2022 hinzugewonnen werden konnte.