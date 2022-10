Final Fantasy XVI: Neuer Trailer mit viel Story und einigen Kampfszenen

Der neue Trailer "Ambition" von 'Final Fantasy XVI' beleuchtet die Hintergrundgeschichte des noch unveröffentlichten Rollenspiels und führt einige Charaktere ein.

Während im letzten Trailer vor allem das Gameplay des Spiels näher gezeigt wurde, konzertiert sich der neuen Trailer auf die Story. Nach Angaben von Hiroshi Takai, dem Direktor von 'Final Fantasy XVI' ist die Entwicklung von dem Spiel schon sehr weit fortgeschritten. Aktuell kann sich das Entwicklerteam ganz auf die letzten Anpassungen konzertieren, bevor die letzten Fehler ausgemerzt werden.

In 'Final Fantasy XVI' wird die Geschichte von Clive Rosefield erzählt, welcher ein Meister des Schwertkampfs werden möchte und schon in jungen Jahren zur Leibgarde von seinem jüngeren Bruder Joshua ernannt wurde. Joshua beherbergt in seinem Körper die mächtige Esper Phönix. Esper sind mächtige Kreaturen, welche von einem Dominus beherbergt werden.

Square Enix entwickelt 'Final Fantasy XVI' als ein eigenständiges Action-Rollen-Spiel für Einzelspieler. Die Story greift dabei zwar viele immer wiederkehrende Elemente der vorherigen Spiele auf, übernimmt aber keinerlei Handlungsbögen der Vorgänger. Auch das neu vorgestellte Land Valisthea kam bislang in keinem Teil der Serie vor und kann somit als eigenständig bezeichnet werden. Der Release von 'Final Fantasy XVI' ist für den Sommer 2023 angekündigt.

Mit 'Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion' steht noch der Release ein weiterer Titel des 'Final Fantasy 7'-Universums in Aussicht, welcher im November 2022 in den Handel kommen soll.