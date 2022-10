GeForce RTX 3060 Ti mit GDDR6X: Neuer Speicher macht die Grafikkarte 7 Prozent schneller?

Im Internet sind neue Benchmarks der noch unveröffentlichten GeForce RTX 3060 Ti mit GDDR6X-Grafikspeicher aufgetaucht.

In den 3DMark-Benchmarks konnte die Grafikkarte mit dem Speicherupgrade im Vergleich zu dem Standard-Modell einen Performance-Zuwachs von rund sieben bis zehn Prozent verbuchen. Als Voraussetzung für die bessere Performance, müssen die Anwendungen allerdings auch von den schnelleren Speicherbandbreiten profitieren, was bei den meisten Spielen wohl kaum ins Gewicht fallen dürfte und nur bei synthetischen Benchmarks wirklich ausschlaggebend ist. Aufwendige AAA-Titel dürfte die reine Rechenleistung der Grafikkarte eher in die Knie zwingen als den Vorteil aus der besseren Speicherbandbreite ziehen zu können. Je nach Auflösung und Qualitätseinstellungen kann die Variante aber die Leistungslücke zur GeForce RTX 3070 etwas schließen.

Die Leistungsaufnahme der GeForce RTX 3060 Ti mit GDDR6X-Speicher wurde bislang noch nicht bekannt. Diese dürfte aber nur marginal höher liegen als bei dem Standard-Modell der Grafikkarte. Ein Release der neuen Grafikkarte soll bereits in den nächsten Wochen erfolgen. Noch Ende Oktober könnte Nvidia zusammen mit seinen Boardpartnern das Modell ankündigen.

Trotz der neuen Grafikkarte dürften viele Gamer weiterhin auf den Release neuer Mittelklasse-Grafikkarten warten. Der Konkurrent AMD hat bereits angekündigt zeitnah neue Grafikkarten vorzustellen und Nvidia hat im High-End-Bereich auch schon die RTX-4000-Serie vorgestellt, welche wohl im nächsten Jahr auch Ableger in der Mittelklasse spendiert bekommt.