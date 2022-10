The Witcher 1 Remake in der UnrealEngine 5 angekündigt

Mittwoch, 26. Okt. 2022 16:33 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

CD Projekt Red hat, genau 15 Jahre nach dem Release von "The Witcher 1", das Remake in der neuesten UnrealEngine 5 angekündigt.

Das Remake von dem ersten Teil von "The Witcher" wird bereits seit einiger Zeit unter dem Projektnamen "Canis Majoris" von CD Projekt Red entwickelt.

In einer kurzen Pressemitteilung hat der Publisher verraten, dass die Entwickler von Fools Theory an dem Projekt arbeiten, welche unter anderem an "Seven: The Days Long Gone" gearbeitet haben. Bei dem Team sollen außerdem erfahrene Entwickler des ersten Teils involviert sein, auch wenn die eigentliche Arbeit des Titels nicht mit der modifizierten Aurora-Engine, sondern in der neuen UnrealEngine 5 erfolgt. Das Spiel muss dementsprechend komplett neu entwickelt werden.

Nach Angaben von CD Projekt Red befindet sich das Spiel allerdings noch in einer sehr frühen Konzeptphase, sodass ein Release-Termin für das Remake von "The Witcher" nicht einmal genannt werden kann. Ebenfalls ist unklar, ob neue Multiplayer-Anteile in das Spiel fließen, welche bei den künftigen Spielen von CD Projekt Red ebenfalls angekündigt worden sind. Die Publisher bitten die Fans der Serie um etwas Geduld, bevor weitere Informationen zu dem Remake gemacht werden können.

Für dieses Jahr plant CD Projekt Red noch die Veröffentlichung der überarbeiteten Version von "The Witcher 3: Wild Hunt", welche dann für die Xbox Serie X/S und die PlayStation 5 verbessert wurde. Die neue Version soll dabei mit Raytracing ausgestattet werden und deutlich kürzere Ladezeiten bieten. Nutzer, welche das Standard-Spiel bereits erworben haben, dürfen sich über ein kostenloses Upgrade auf die verbesserte Version freuen.