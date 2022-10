Nvidia GeForce RTX 4080: Erste EU-Händler mit hohen Preisen

Die GeForce RTX 4080 mit 16 Gigabyte Grafikspeicher wird bei den ersten Händlern auch in der EU gelistet. Die Preise für die Grafikkarten sind allerdings noch sehr hoch.

Wer aktuell auf der Suche nach einer günstigen und leistungsstarken Grafikkarte ist, sollte sich aktuell noch bei der RTX-30-Serie von Nvidia oder der Radeon-RX-6000-Serie von AMD umschauen.

Die erst kürzlich vorgestellte GeForce RTX 4080 wird nun erstmals auch in Europa gelistet, allerdings sind die Preise noch sehr weit von der unverbindlichen Preisempfehlung entfernt. Der ProShop in Finnland listet die Asus GeForce RTX 4080 ROG Strix OC wird als teuerstes Modell für 1.969 Euro gelistet und ist damit rund 500 Euro teurer als die unverbindliche Preisempfehlung von Nvidia.

Die Founders Edition der GeForce RTX 4090 wurde von Nvidia für 1.949 Euro angeboten und ist damit ebenfalls noch günstiger als das Custom-Modell der GeForce RTX 4080 von Asus. Die im ProShop günstigste Variante der GeFroce RTX 4080, ist das Modell von Inno3D, welches als GeForce RTX 4080 X3 für 1.619 Euro angeboten wird. In Finnland beträgt die Mehrwertsteuer allerdings auch 24 Prozent, weshalb mit etwas niedrigeren Preisen hierzulande zu rechnen sind.

Ausgeliefert werden die neuen Grafikkarten der GeForce RTX-4080-Serie von Nvidia ab dem 16. November 2022. Es bleibt abzuwarten, ob die Händler die Grafikkarten zu den ursprünglich angepriesenen Preisen auch verkaufen werden oder ob Enthusiasten als Early-Adopter erneut deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Nvidia gibt nur für die eigenen Founder-Editionen eine UVP an, die Hersteller orientieren sich aber meist an den Vorgaben des Grafikchipherstellers.