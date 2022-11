Intel Arc A750: Mehr Performance durch Vulcan DXVK

Dienstag, 01. Nov. 2022 16:45 - [ar]

Die neuen Desktop-Grafikkarten von Intel haben mitunter Probleme bei der Darstellung von älteren Spielen, welche nicht für neuere DirectX-Versionen oder Vulcan optimiert sind.

Mit dem neuen DXVK-Interpreter lassen sich DirectX-Inhalte über die Vulkan-Schnittstelle berechnen, was bei den Grafikkarten der Arc-Alchemist-Serie von Intel mit einem starken Performanceplus verzeichnet wird. In einem ersten Test auf dem YouTube-Kanal von RamdomGamingInHD konnten die Bildrate mit einer Intel Arc A750 bei dem Spiel 'GTA 4' von durchschnittlich 57 Bildern Pro Sekunde auf 123 FPS gesteigert werden. Ein ähnliches Bild zeigte der Test bei 'The Witcher 3' welches eine minimale Framerate mit der Verwendung von Vulkan DXVK von rund 58 Bildern anstatt nur 24 Bildern pro Sekunde erreicht. Das Spiel soll dabei sogar weniger Konflikte verursachen als mit dem offiziellen DirectX-11-Renderer und zudem sogar besser aussehen.

Für die Nutzung von Vulcan DXVK müssen allerdings Spielrelevante-Dateien verändert werden, weshalb die Nutzung der alternativen Renderers nicht bei Online-Spielen verwendet werden sollte. Einige Anti-Cheat-Programme könnten die Veränderung als Eingriff in das Spiel werten, was im schlimmsten Fall einen Bann zur Folge hätte. Erst im Januar 2022 wurde ein Spieler auf Lebenszeit bei 'Battlefield 5' gebannt, weil er das Spiel auf einem Linux-System mit DXVK-Software zum Laufen gebracht hat. Die Verwendung des alternativen Renderers bei Single-Player-Spielen dürfte allerdings keinerlei Probleme mit sich bringen. Wie üblich bei solchen Veränderungen bieten die jeweiligen Spielehersteller keinen expliziten Support für die Programme an, weshalb etwaige Fehler meist nicht behoben werden.