Windows 11: Microsoft testet erweiterte Suchleiste im Task-Manager

Microsoft will den Task-Manager verbessern und bietet aktuell eine Test-Version des Programms mit einer neuartigen Suchfunktion an.

Mit dem neuesten Update 22H2 von Windows 11 wurde der Task-Manager bereits überarbeitet und lässt sich nun auch wieder bequem über einen Rechtsklick in die Taskleiste öffnen.

Microsoft arbeitet aber noch weiter an dem Task-Manager und bietet über den Developer-Insider-Kanal nun auch eine Variante mit Suchfunktion an. In dem überarbeiteten Task-Manager kann dann direkt nach einem Programm, einer PID oder sogar nach einem Hersteller des Programms gesucht werden. Die entsprechenden, gefundenen Einträge werden dann als Ergebnis herausgefiltert.

Nach Angaben von den Kollegen bei Deskmodder wird die Funktion derzeit noch getestet und es gibt wohl noch keine Bestätigung, dass die Funktion auch in den Standard Task-Manager von Windows 11 einziehen wird. Aktuell ist die Funktion allerding noch versteckt und muss auch bei der Dev-Insider-Version von Windows 11 händisch aktiviert werden. Microsoft bietet einige Funktionen des Betriebssystems nur über eine spezielle Aktivierung an, sodass entsprechende Funktionen auch erst nach einem Neustart zur Verfügung stehen.

Für die Aktivierung der Funktion wird das ViVe-Tool empfohlen. Eine genaue Beschreibung für die Aktivierung der neuen Suchfunktion im Task-Manager findet sich bei den Kollegen von Deskmodder.