Chieftec BX-10B-OP: Kompaktes und modernes Gehäuse für mATX-Systeme

Das BX-10B-OP von Chieftec ist als kompaktes Gehäuse für kleinere Mainboards mit dem mATX- oder Mini-ITX-Standard geeignet.

Mit den geringen Abmessungen von nur 415 mm x 204 mm x 325 mm (Tiefe x Breite x Höhe) und 15 mm Standfüßen, kann das Gehäuse leicht unter oder neben dem Schreibtisch positioniert werden. Das Gewicht des neuen BX-10B-OP wird mit Netto 4,78 Kilogramm angegeben. Das Gehäuse selbst besteht aus 0,6 Millimeter starken, kaltgewalzten Stahlplatten (SPCC) in Schwarz.

Im Inneren des Gehäuses lassen sich ein 3,5- und bis zu drei 2,5-Zoll-Festplatten verbauen, optional können natürlich auch vier 2,5-Zoll-SSDs verbaut werden. Für das Netzteil steht der volle ATX-Standard zur Verfügung, sodass nicht auf ein kostenintensives Sondermodell zurückgegriffen werden muss.

In der Front des Chieftec BX-10B-OP befindet sich ein USB 3.2 Gen1 Type-A-, ein USB 3.2 Gen1 Type-A-Anschluss sowie die obligatorischen Audioanschlüsse. Zum Lieferumfang gehört ein 120-mm-Lüfter mit PWM-Unterstützung, optional lassen sich noch drei weitere 120-mm-Lüfter an der Unterseite, und bis zu zwei 140-mm-Lüfter an der Oberseite installieren. Dies macht auch die Installation eines 240-mm-Radiators an der Oberseite möglich. Die maximale Höhe des CPU-Kühlers wird mit 165 Millimetern angegeben und die verbaute Grafikkarte darf eine Länge von 300 Millimetern nur überschreiten, wenn das verbaute Netzteil weniger als 180 Millimetern in der Länge einnimmt.

Das neue Chieftec BX-10B-OP soll Ende November 2022 in den Handel kommen. Eine Angabe zur unverbindlichen Preisempfehlung wurde von dem Hersteller noch nicht gemacht.