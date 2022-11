Fractal Ridge: Neues Gaming- und HTPC-Gehäuse im schmalen Design

Donnerstag, 17. Nov. 2022 09:48 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Das neue Fractal Ridge bietet ein besonders platzsparendes Design mit einer Abmessung von nur 74 x 395,4 x 110 Millimetern und einem Gewicht von nur 4,3 Kilogramm.

Trotz des geringen Gewichtes und der platzsparenden Bauweise soll das Fractal Ridge ausreichend Platz bieten, um auch leistungsstarke Hardware aufnehmen zu können. Dank der schmalen Bauweise können Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 335 Millimetern verbaut werden und für Massenspeicher stehen bis zu vier 2,5-Zoll-Slots zur Verfügung. Die Installation der Grafikkarte erfolgt dabei mittels eines Riser-Kabels, welches zum Lieferumfang mit dem PCI-Express-4.0-Standard dazugehört.

Ebenfalls spendiert Fractal dem Gehäuse zwei 140-mm-PWM-Lüfter der Apsect-Serie, sodass für ausreichend Frischluft in dem Gehäuse bereits am Werk gesorgt ist. Für eine allgemein verbesserte Belüftung der Hardware sorgen bei dem Fractal Ridge die großen Belüftungsschlitze an allen sechs Seiten des Gehäuses, einschließlich eines Mesh-Gewebes auf der Vorderseite.

Über die mitgelieferten Füße des Gehäuses kann die Ausrichtung flexible gewählt werden, was einen horizontalen Stand wie bei einem klassischen Gehäuse oder einen vertikalen Stand wie bei einer Spielkonsole erlaubt. Damit soll sich das Gehäuse sowohl als Gaming-Modell auf dem Schreibtisch als auch HTPC-Gehäuse im Wohnzimmerschrank eignen.

Das Fractal Ridge ist nur für Mainboards mit dem mITX-Standard konzipiert und setzt die Nutzung eines SFX, oder SFX-L-Netzteils voraus. Die maximale Höhe des CPU-Kühlers wird bei dem Fractal Ridge mit 70 Millimetern angegeben.