Radeon RX 7900 XT/X: Custom-Designs sollen erst später in den Handel kommen

Die neuen Grafikkarten der Radeon RX-7900-Serie werden als XT und XTX-Varianten am 13. Dezember erhältlich werden. Die Custom-Modelle sollen allerdings erst später in den Handel kommen.

Laut den aktuellen Informationen wird AMD die neuen High-End-Grafikkarten in Form der Radeon RX 7900 XT und XTX am 13. Dezember, noch vor Weihnachten in den Handel bringen. Interessenten der Custom-Modelle müssen sich allerdings noch etwas länger gedulden, prognostiziert wird ein Release der Custom-Modelle ein bis zwei Wochen nach der Einführung des Referenzmodells.

Die Verzögerung bei den Custom-Modellen könnte sich auch auf das Weihnachtsgeschäft auswirken. Während der Release am 13. Dezember bereits knapp bemessen ist, dürften die Custom-Modelle der Radeon RX 7900 XT/X für Weihnachten nicht mehr rechtzeitig bei den Kunden antreffen.

Eine Begründung, warum die Custom-Modelle der Boardpartner erst später verkauft werden, konnte bislang noch nicht ausgemacht werden. Das Referenzdesign der Radeon RX 7900 XT und XTX soll aber in ausreichender Stückzahl verfügbar sein, sodass nicht von einem Chipmangel zum Release ausgegangen wird.

Mitte Dezember werden die ersten Testberichte mit Release der Grafikkarte erwartet. Bereits bestätigt wurden die Preise von 899 US-Dollar für die Radeon RX 7900 XT und 999 US-Dollar für das absolute High-End-Modell in Form der Radeon RX 7900 XTX von AMD. Die neuen Grafikkarten von AMD werden auf der RDNA-3-Architektur basieren und sollen vor allem eine höhere Raytracing-Performance aufweisen. Mit größerem GDDR6-Grafikspeicher von bis zu 24 Gigabyte dürften sich die Modelle auf für das 4K-Gaming mit vielen Details anbieten. Die maximale TDP der Radeon RX 7900 XTX wird mit 355 Watt angegeben.