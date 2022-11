Alphacool Core: Neue 120- und 140-mm-Lüfter mit hohen Geschwindigkeiten

Montag, 28. Nov. 2022 09:40 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Alphacool hat das eigene Lüfterportfolio um sechs Modelle der Core-Serie erweitert. Die Lüfter zeichnen sich durch verschiedene Drehzahlbereiche aus und werden ohne Beleuchtung verkauft.

Die neuesten Lüfter der Core-Serie von Alphacool eigenen sich nach Angaben des Herstellers sowohl als CPU-Lüfter, für den Einbau direkt im Gehäuse und auch als Lüfter an Radiatoren einer Wasserkühlung.

Der Fokus bei den neuen Core-Lüftern liegt auf einem guten statischen Druck mit einem hohen Luftdurchsatz zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf eine Beleuchtung der Lüfter verzichtet Alphacool bei der Core-Serie deshalb bewusst.

Angeboten werden die 120-mm-Lüfter der Core-Serie mit den Drehzahlbereichen von 2.500, 3.000 und 4.00 Umdrehungen pro Minute. Die 140-mm-Lüfter können mit 2.000, 2.500 und 3.200 RPM erworben werden. Alle Lüfter sind mit einem 4-Pin-Anschluss versehen und können mit dem PWM-Signal für eine lastgesteuerte Anpassung der Geschwindigkeit umgehen. Die Modelle ab 2.500 Umdrehungen pro Minute sind mit einer doppelt gelagerten Lüfterachse versehen und sollen besonders laufruhig zu Werke gehen. Das Topmodell als 140-mm-Lüfter mit 3.400 RPM kommt auf einen Druck von 6,99mm/H2O bei einer Luftfördermenge von 153,9 CFM bei einer durchschnittlichen Lautstärke von 51 dB(A).

Alle sechs Modelle sind im Online-Shop von Alphacool zu finden und werden je nach Modell für Preise zwischen 6,49 bis 8,99 Euro pro Stück in Schwarz verkauft. Ausgelegt sind die Lüfter für einen Betrieb von bis zu 70.000 Stunden, was in etwa 8 Jahre Dauerbetrieb entspricht.