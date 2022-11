Erste GeForce RTX 4070 Ti und Radeon RX 7900 zertifiziert

Im Internet lässt sich die erste Zertifizierung der Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti bei der EEC finden. Darüber hinaus haben auch bereits zahlreiche Hersteller die Radeon RX 7900Xt und die Radeon RX 7900 XTX bei der EEC registriert.

Die Registrierung bei der EEC und eine entsprechende Zertifizierung deuten auf einen baldigen Release in Europa hin. Der Hersteller Gigabyte hat die Radeon RX 7900 XT und die Radeon RX 7900 XTX jeweils in der "Gaming" als auch "Gaming OC"-Variante bei der EEC zur Zertifizierung eingereicht. Darüber hinaus wird die Radeon RX 7900 XTX noch als "Aorus Elite"-Version in den Handel kommen.

Die ebenfalls bekannten, hochwertigen Gigabyte-Serien "Aorus Master"-, "Aorus Xtreme"- und "Aero"-Serien wurden hingegen noch nicht bei der EEC vorstellig, sodass ein Release der High-End-Varianten wohl erst später erfolgen wird. Ein Referenz-Modell der Radeon RX 7900 XT und Radeon RX 7900 XTX als "Made by AMD"-Grafikkarte wird Gigabyte zusätzlich auf den Markt bringen, welche komplett auf dem Referenz-Modell von AMD basiert. Die "Made by AMD"-Grafikkarten werden ab dem 13. Dezember in den Handel kommen, die Custom-Modelle werden allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.

Gigabyte hat zeitgleich die Zertifizierung der GeForce RTX 4070 Ti beantragt, welche mit 12 Gigabyte Grafikspeicher ausgestattet wird. Bei der EEC sind Anträge zu der Gigabyte "Eagle", "Aero OC" und "Aorus Master" eingegangen, welche wohl zeitnah auch in den Handel kommen werden. Ein konkreter Release-Termin für die GeForce RTX 4070 Ti gibt es bislang allerdings noch nicht.