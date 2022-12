Fractal Design North: PC-Gehäuse mit Holz-Front

Mit dem "North" versucht Fractal Design einen neuen Ansatz für Design-Elemente bei PC-Gehäusen. Das Midi-Gehäuse fasst bis zu acht Lüfter und ist auch für Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 355 Millimetern ausreichend groß dimensioniert.

Das Highlight der Gehäuses ist allerdings die Front, welche je nach Modell aus hellem Eichenholz oder dunklerem Walnussholz gehalten ist. Die Hölzer sind dabei vertikal als Streben verbaut. Die Seitenteile des Fractal Design North sind abgestimmt an die Holz-Front aus schwarzem oder weißem Mesh-Gitter und bieten zudem noch ein großes Sichtfenster für einen guten Blick auf die verbaute Hardware. Das Gehäuse fasst Mainboards im ATX, mATX und ITX-Standard und bietet Platz für bis zu sieben Erweiterungskarten.

Dank der flexiblen Speicherverwaltung können in dem Fractal Design North je nach Konfiguration bis zu zwei 2,5- und zwei weitere 3,5-Zoll-Festplatten verbaut werden. Bereits vorinstalliert sind in dem Gehäuse zwei 140-mm-PWM-Lüfter der Aspect-Serie. Der Hersteller betont zudem die gute Luftzirkulation in dem Gehäuse durch die verwendeten Mesh-Seitenteile und dem großzügigen Platz zwischen den Holzverstrebungen.

Die Anschlüsse des Fractal Design North sind auf der Oberseite zu finden. Auf dem I/O-Panel befinden sich zwei USB-3.0-A-Ports sowie ein USB-Typ-C-Anschluss. Die obligatorischen Kopfhöreranschlüsse reihen sich neben dem Start- und Reset-Knopf in das passende Gesamtbild ein.

Die unverbindliche Preisempfehlung des Fractal Design North liegt bei rund 160 Euro. Ab sofort wird das Gehäuse in vier Varianten North Charcoal Black, North Charcoal Black TG Light, North Chalk White und North Chalk White TG Clear im Handel angeboten.