Final Fantasy XVI: Mindestens ein halbes Jahr PS5-Exklusiv

Mit 'Final Fantasy XVI' wird Square Enix die beliebte Rollenspiel-Serie weiterführen. Die Veröffentlichung des Spiels ist für den 22. Juni 2023 für die PlayStation 5 geplant.

Besitze einer aktuellen Xbox müssen sich hingegen noch etwas länger auf den neuesten Teil von Final Fantasy gedulden. Nach Angaben von Square Enix ist eine Veröffentlichung von 'Final Fantasy XVI' für andere Plattform als die PlayStation5 nicht vor dem 31. Dezember 2023 geplant.

Das neue 'Final Fantasy XVI' wird erstmals ein neuer Hauptteil nach 'Final Fantasy XV' aus dem Jahr 2016. Die Entwicklung des Spiels nahm dementsprechend viel Zeit in Anspruch. Square Enix betonte allerdings bereits, dass die Entwicklung durch die Corona-Pandemie um mehr als ein halbes Jahre zurückgeworfen wurde, sodass der eigentlich geplante Release noch in diesem Jahr nicht eingehalten werden konnte. Das Spiel selbst dürfte bereits komplett fertiggestellt sein, aktuell sollen die Entwickler vor allem an der Verbesserung von Details arbeiten.

Bei der Story von 'Final Fantasy XVI' geht es um den Protagonisten 'Clive Rosefield', welcher ein Meister des Schwertkampfs werden möchte und schon in jungen Jahren zur Leibgarde von seinem jüngeren Bruder Joshua ernannt wurde. Joshua beherbergt in seinem Körper die mächtige Esper Phönix. Esper sind mächtige Kreaturen, welche von einem Dominus beherbergt werden.

Wie bei den meisten 'Final Fantasy'-Teilen üblich, werden viele der bekannten Elemente aus der Spielserie übernommen, ohne dass eigentliches Vorwissen für Neueinsteiger nötig ist. Die neue Spielwelt ist demnach nicht mit den vorherigen Teilen verknüpft.