Cloud-Gaming wird in Deutschland beliebter, hat aber mit Problemen zu kämpfen

Das langsame Internet bleibt weiterhin eines der größten Hindernisse beim Cloud-Gaming in Deutschland.

Laut einer aktuellen Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland und dem Verband der deutschen Games-Branche game, wird das Cloud-Gaming in Deutschland immer bekannter und auch beliebter.

Das Streaming von Spielen nimmt in Deutschland einen immer größeren Stellenwert ein. Der allgemein langsame Internetausbau und die teuren Internetverträge mindern allerdings die Erwartungen von Anbietern, weshalb auch der Markt hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Mehr als acht Millionen Menschen nutzen in Deutschland bereits einen Cloud-Streamingdienst, wie etwa PlayStation Plus, Xbox Cloud Gaming oder GeForce Now. Ein Großteil der Anwender begnügt sich dabei mit dem Smartphone als Plattform oder nutzt die Spielkonsole für die Darstellung der gestreamten Spiele.

In etwa die Hälfte der über 16-Jährigen in Deutschland können mit dem Begriff "Cloud Gaming" etwas anfangen. Rund 19 Prozent der Befragten der Studie haben einen solchen Dienst bereits einmal ausprobiert, während 12 Prozent der Befragten sogar regelmäßig einen Cloud-Gaming-Service nutzen. Besonders beliebt sind die Cloud-Gaming-Dienste bei der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre und 35 bis 44 Jahre.

Als eine der größten Probleme beim Cloud-Gaming in Deutschland wird die technische Voraussetzung in Form von schnellem Internet genannt, welches vielerorts nicht ausreichend zur Verfügung steht und die Spielspaß mindert. Durch den schnelleren Ausbau von Glasfaser-Netzwerken und auch das 5G-Netz könnte diese Probleme beheben. Erwartet wird von den meisten Befragten, dass sich das Cloud-Gaming und das Streamen von Spielen in Zukunft stärker durchsetzen wird.