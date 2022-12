YMTC: Massenproduktion von 2.400-MT/s-NAND-Flash gestartet

Die neue Zhitai Tiplus 7100 wird nach Angaben des Unternehmens mit dem neuesten 2.400-MT/s-NAND-Flash bestückt, welcher auf 232 Layer basiert.

Der neue NAND-Flashspeicher soll vor allem die kommenden SSDs mit dem PCI-Express-5.0-Standard auf ein schnelleres Niveau heben. Die Zhitai Tiplus 7100 wird noch mit dem PCI-Express-4.0-Standard angesprochen und begnügt sich mit einer Lesegeschwindigkeit von 7.000 MB/s. YMTC hat aber bereits angekündigt, dass das Unternehmen künftig auch SSDs mit dem neuen PCI-Express-5.0-Standard und dem 232-Layer-NAND-Flashspeicher bestücken möchte. Je nach verwendetem Controller könnten dann maximalen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von mehr als 10 GByte/s erreicht werden.

Der Hardwarespezialist Gigabyte hat bereits neue M.2-SSDs mit dem PCIe-5.0-Standard angekündigt, welche mit 12,4 GByte/s zu Werke gehen, bislang werden allerdings noch keine solch schnellen SSDs auf dem freien Markt angeboten.

Die Zhitai Tiplus 7100 von YMTC wird mit einer Bitdichte von 15,03 GBit/mm² angegeben, was selbst die von dem aktuellen Marktführer Micron entwickelten Chips in den Schatten stellt. Micron will in Kürze ebenfalls NAND-Flashspeicher mit 232 Layern auf den Markt bringen und erwartet eine Bitdichte von 14,6 GBit/s mm².

An die Geschwindigkeiten der Optane-SSDs reichen wohl auch die kommenden SSDs mit NAND-Flashspeicher nicht heran. Intel hat die Optane-Serie inzwischen allerdings einstellen müssen, da die Modelle durch ihre enorm hohen Preise kaum das Kundeninteresse geweckt haben.