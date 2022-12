SilverStone Milo 12: Kompaktes Mini-ITX-Gehäuse mit Standgestell

Das Milo 12 von SilverStone wird ab Werk mit einem Standgestell aus Kunststoff ausgeliefert, welches einen aufrechten, sicheren Stand des kompakten Gehäuses ermöglicht. Wahlweise kann das Gestell aber auch entfernt werden und das Gehäuse auf die Seite gelegt werden.

Mit einer Abmessung von nur 105 x 393 x 378 mm (B x H x T) bietet das SilverStone Milo 12 ein Volumen von 15,6 Litern und bringt dabei rund 5 Kilogramm auf die Waage. Im Inneren des Gehäuses kann ein Mini-ITX-Mainboard sowie wahlweise ein ATX- oder SFX-(L)-Netzteil verbaut werden. Das genutzte Doppelkammer-Layout trennt den Prozessor von der Grafikkarte, sodass diese sich nicht gegenseitig erwärmen können. Zur Anbindung der Grafikkarte wird dementsprechend aber ein Riser-Kabel notwendig, welches dem Gehäuse als PCI-Express-4.0-Variante beiliegt. Die verbaute Grafikkarte darf bei dem Milo 12 eine maximale Länge von 34,5 Zentimetern nicht überschreiten. Der CPU-Kühler kann bei den Abmessungen eine Höhe von maximal 7,7 Zentimetern besitzen.

Für Massenspeicher stehen bis zu vier 2,5-Zoll-Laufwerksschächte zur Verfügung, die Installation eines 3,5-Zoll-Laufwerks ist bei dem Milo 12 nicht vorgesehen. Um das Milo 12 optimal als Medien-PC nutzen zu können, wird auch ein schmales, optisches Laufwerk mit einer Höhe von maximal 9,5 Millimetern bei der Verwendung eines SFX-(L)-Netzteils ermöglicht. Für die zusätzliche Kühlung der Hardware kann ein 140-mm-Lüfter an der Seite verbaut werden.

Das I/O-Panel des Milo 12 von SilverStone bietet zwei USB-3.0-Ports, ein USB-Typ-C-Anschluss sowie eine kombinierter Audio-Jack für Kopfhörer- und Mikrofon. Das Mini-ITX-Gehäuse wird in den kommenden Wochen in den Handel kommen, in den USA wird das Milo 12 für 189,99 US-Dollar verkauft, Preise für den europäischen Markt sind noch nicht bekannt.