Epic Games: Unreal Tournament und weitere Klassiker werden abgeschaltet

Wie Epic Games in einem Blog-Eintrag erklärt, werden einige Spiele, welche noch nicht auf den Epic-Online-Services setzen, demnächst abgeschaltet.

Neben den Klassikern "Unreal Tournament", "Unreal Tournament 2003" und "Unreal Tournament 2004" soll auch "Unreal Tournament 3" vorerst abgeschaltet werden.

Zu einem späteren Zeitpunkt soll "Unreal Tournament 3" allerdings wieder online spielbar werden, wenn der Umzug auf die neue Infrastruktur abgeschlossen wurde. Darüber hinaus könnte "Unreal Tournament 3" dann kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Da die Originalfassung von "Unreal Tournament 3" in Deutschland indiziert wurde und nur die geschnittene Disc-Version des Shooter-Klassikers verkauft werden darf, ist unklar, ob das Spiel auch hierzulande angeboten wird.

Theoretisch könnte Epic Games bei der USK um eine Neubewertung von "Unreal Tournament 3" bitten, wodurch die Chance steigen würde, dass das Spiel von dem Index genommen wird, da die USK meist deutlich toleranter gegen Gewaltdarstellungen als noch 2007 ist. Epic Games hat aber diesbezüglich noch keine Bestrebungen, wie etwa bei "Wolfenstein 3D" vorgenommen.

Die Einzelspielermodi von "Unreal Tournament", "Unreal Tournament 2003" und "Unreal Tournament 2004" können in Deutschland uneingeschränkt weitergenutzt werden. Darüber hinaus dürften über dedizierte Server auch Mehrspielerpartien weiterhin möglich sein. Lediglich der Server-Browser für die Server wird von Epic Games nicht weiter aufrecht gehalten. "Unreal Tournament", "Unreal Tournament 2003" und "Unreal Tournament 2004" wurden in Deutschland ebenfalls indiziert und sind lediglich in gekürzten Fassungen mit weniger Gewaltdarstellung verkauft worden.