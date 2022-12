Amazon kündigt neues Tomb-Raider-Spiel an

Square Enix hat die Rechte von einigen bekannten und auch bislang lukrativen Spielemarken wie etwa Tomb Raider Raider auch Deus Ex an Embracer verkauft. Über diesen Umweg hat sich nun Amazon die Rechte an einem neuen Spiel um Lara Craft sichern können.

Entwickelt wird das Spiel von Crystal Dynamics. Das Entwicklerstudio hat bereits die letzten drei Lara-Craft-Abenteuer unter der Regie von Square Enix aus dem Boden gestampft. Während Amazon bislang den Fokus auf Multiplayer-Titel gesetzt hat, will das Unternehmen jedoch auch verstärkt den Fokus auf Einzelspieler-Titel sowie AAA-Games legen.

Die Embracer Group besitzt zwar auch einen eigenen Spiele-Publisher, dennoch hat sich das Unternehmen entschieden, die Rechte an Amazon abzutreten. Amazon hat dabei aber weder das Entwicklerstudio Crystal Dynamics noch die Tom-Raider-Marke erworben, sondern lediglich das Spiel bei dem Spieleentwickler in Auftrag gegeben sowie die Lizenz für die Nutzung der Marke.

Das neue Tomb Raider von Amazon Games soll die Geschichte um Lara Craft weitererzählen, sodass kein neuer Reboot älterer Titel zu erwarten ist. Wie gewohnt schlüpft der Spieler in die Protagonistin Lara Craft und soll dann die Umgebung erkunden und Wege finden, Rätsel lösen und gegen Feinde kämpfen. Das neue Tomb Raider soll auf der Unreal Engine 5 entwickelt werden, das Spiel selbst befindet sich laut Angaben von Amazon Games aber noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase.

Konkrete Details zu einer Veröffentlichung oder zu der Story wurden aber in der ersten Ankündigung noch nicht preisgegeben. Weitere Details zu dem Spiel sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.