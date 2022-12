God of War: Amazon plant eigene TV-Serie

Amazon* hat offiziell bestätigt, dass die Arbeiten an einer Serie zu dem beliebten PlayStation-Spiel "God of War" bereits begonnen haben.

Amazon arbeitet bereits seit März 2022 an einer TV-Serie zu "God of War". Die Serie soll exklusiv über den eigenen Videostreaming-Dienst Amazon Prime Video erscheinen und an die Story von "God of War" aus dem Videospiel anknüpfen.

„Die Serie begleitet Kratos, den Gott des Krieges, der, nachdem er seine blutige Vergangenheit im antiken Griechenland hinter sich gelassen hat, im nordischen Reich Midgard für immer seine Waffen an den Nagel hängt. Als seine geliebte Frau stirbt, begibt sich Kratos mit seinem entfremdeten Sohn auf eine gefährliche Reise, um ihre Asche vom höchsten Gipfel zu streuen – der letzte Wunsch seiner Frau. Kratos merkt bald, dass die Reise eine epische Suche ist, die das Band zwischen Vater und Sohn auf die Probe stellt und Kratos zwingt, gegen neue Götter und Monster um das Schicksal der Welt zu kämpfen.“

Amazon arbeitet bei der Serie eng mit Sony Pictures Television sowie hochkarätigen Autoren wie Mark Fergus und Hawk Ostby (The Expanse, Iron Man, Children of Men) zusammen, damit die Story in sich stimmig wird und auch zu den Inhalten der Spiele passt. Die Serie soll dabei die Geschichte von Kratos und seinem Sohn erzählen und damit an den Reebot der Spiele-Reihe von 2018 anknüpfen. Die "God of War"-Serie von Amazon wird dementsprechend in Midgard spielen.

Amazon plant neben "God of War" auch die Serienverfilmung der bekannten Videospielreihen "Fallout" und "Mass Effect". Der Konkurrent Netflix soll ebenfalls an verschiedenen Videospieladaptionen von "Horizon Zero Dawn", "Devil May Cry", "Splinter Cell", "Tomb Raider" und "Assassin's Creed" arbeiten. Konkrete Release-Termine für den Start der verschiedenen Videospiel-Serien gibt es bislang noch nicht.