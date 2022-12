Cooler Master Electornics Show 2023 in Las Vegas

Donnerstag, 22. Dez. 2022 18:31 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Passend zur CES 2023, welche vom 5. Januar bis 8. Januar 2023 in Las Vegas stattfindet, veranstaltet Cooler Master ein eigenes Event vom 5. bis 7. Januar 2023.

Die Cooler Master Electornics Show 2023 wird wohl nicht als Konkurrenz-Event der großen CES 2023 veranstaltet, sondern soll den Teilnehmern und Fachpresse der CES 2023 die Möglichkeit bieten, die Produkte von Cooler Master in einer gemütlichen Atmosphäre ebenfalls in Las Vegas in Augenschein zu nehmen.

Cooler Master wird auf der eigenen Electornics Show 2023 im Palms Casino die neuesten Produkte des bereits 30 Jahre bestehenden Unternehmens präsentieren. Zu den Produkten gehören ein auf 999-Stück limitiertes Gehäuse mit ARGB-Beleuchtung, einem großen Sichtfenster und einer eher unkonventionellen Positionierung der Grafikkarten, welche wohl per Riser-Kabel leicht angeschrägt in dem Gehäuse installiert wird.

Zu den weiteren Produkten gehört die 30th Anniversary-Edition der Masterliquid PL360 Flus, das V1300 Platinum, der CPU-Kühler MasterAir MA824 Stealth mit ARGB-Lüfter der Mobius 120P-ARGB-Serie sowie ein neuer Ergostand-Air für Notebooks und verschiedene Mäuse und Tastaturen. Der neue Hybrid 1 als Schreibtisch- und Gaming-Stuhl wird ebenso zu sehen sein, wie der GD120 ARGB als Schreibtisch oder der GM27-FGQ ARGB als Monitor in der 30th Anniversary Edition.

Der Motion 1 soll als erster Gaming-Stuhl mit einer haptischen Engine versehen sein, welcher ein Feedback für Spiele und Entertainment bietet. Mittels eines Motors, der sogenannten D-Box, kann der Stuhl dabei in Schwindung gebracht werden. Wie genau Cooler Master die Immersion über den Stuhl verbessern möchte, darf mit Spannung erwartet werden.