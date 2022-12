Sonntag, 25. Dez. 2022 18:07 - [rj]

Weihnachten ist in vollem Gange und vermutlich leuchten wieder überall die per Smarthome gesteuerten RGB-Weihnachtesbäume. Wie jedes Jahr nehmen wir uns zwischen Weihnachten und Neujahr eine kleinere Auszeit, so dass es auf der Webseite wenig Updates geben wird.

Wir Wünschen allen eine entspannte Zeit mit Familie und Freunden und natürlich viel Spaß mit hoffentlich gutem Essen und vielen Geschenken. Das Jahr war sicherlich nicht das beste und daher tut die stille Weihnachtszeit sicherlich gut.

Das neue Jahr 2023 wird dafür auch etwas besonders werden, denn da wir nun schon seit 1998 mit der Webseite online sind, werden wir im Dezember unser 25-jähriges Jubilähum feiern. Auf dem Weg dahin wird es sicherlich die eine oder andere besondere Aktion für alle treuen Leser geben, die uns nun schon so lange begleiten.

Also Frohe Weihnachten und freut euch mit uns schon mal auf das nächste Jahr!