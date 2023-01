Intel Raptor Lake: Neue Laptop-CPUs mit bis zu 24 Kernen vorgestellt

Mit den neuen Mobil-Prozessoren der Raptor-Lake-Generation wird künftig auch die 13. Core-i-Generation von Intel in Notebooks und Ultrabooks zu finden sein. Das Topmodell der neuen Serie stellt dabei der Core i9-13980HX mit 24 Kernen dar.

Die leistungsstarken Prozessoren der Raptor-Lake-Serie von Intel werden mit dem HX-Suffix versehen und können bis zu 55 Watt in Anspruch nehmen. Die CPUs der H-Serie werden mit einer maximalen TDP von 45 Watt angegeben, während die P-Serie sich mit maximal 28 Watt zufriedengibt. Die U-Serie der Prozessoren sind dabei als Stromsparvarianten mit einer maximalen TDP von 15 Watt vorgesehen.

Das Topmodell in Form der Core i9-13980HX arbeitet mit 24 Kernen und maximal 32 Threads, was durch die Verwendung von acht Performance-Kernen mit SMT sowie 16 Effizienz-Kernen zustande kommt. Die maximale Taktgeschwindigkeit des Core i9-13980HX wird mit 5,6 GHz angegeben und der Level-3-Cache beträgt 36 Megabyte. Der HX-Prozessor kann sowohl mit DDR5- als auch DDR4-RAM umgehen, die maximale Geschwindigkeit des Arbeitsspeichers wird mit 5.600 MHz bei DDR5 angegeben. Darüber hinaus bietet die Plattform vier PCI-Express-5.0-Lanes sowie weitere vier PCI-Express-4.0-Lanes. Alle Mobil-Prozessoren der neuesten Generation von Intel bieten zudem Wi-Fi-6E-Unterstützung und Bluetooth 5.2.

Die ersten Notebooks mit den Raptor-Lake-Prozessoren dürften bereits in den kommenden Wochen in den Handel kommen. Die Leistungssteigerung des Core i9-13950HX im Vergleich zu dem bisherigen Topmodell in Form des Core i9-12900HX wird je nach Anwendung mit bis zu 12 Prozent angegeben.